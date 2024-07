Ciclismo – Giovanissimi oggi di scena a Revere

Borgo Mantovano Toccherà ai Giovanissimi, impegnati oggi pomeriggio a Revere (Borgo Mantovano), aprire il fine settimana per il ciclismo virgiliano. Alle ore 16 su un circuito cittadino di 1000mt si esibiranno più di 120 atleti ed atlete di età compresa tra i 7 ed i 12 anni, nell’ambito del 10° Gp Ferramenta Mezzaqui, organizzato dallo Sporteven. Tra i partecipanti anche i mantovani del Ciclo Club 77, dell’Allgor Tatobike, del Mincio Chiese e ovviamente del sodalizio presieduto da Gianluca Boselli, che ovviamente punterà a mettersi in mostra nella kermesse di casa. L’appuntamento in questione prevede al suo interno anche il tradizionale momento promozionale non competitivo che avrà come protagonisti i baby della categoria G0 o Pg, vale a dire bimbi e bimbe di età compresa tra i 4 ed i 6 anni.

Domani gli Juniores andranno a gareggiare a Sumirago (Va), gli Allievi a Rosà (Vi) e gli Esordienti a Montichiari (Bs).

In attesa di conoscere i verdetti emessi da queste manifestazioni, sono da sottolineare i risultati colti tra mercoledì e giovedì da alcuni atleti virgiliani. Mercoledì a Pescantina (Vr) di nuovo la pista al centro dell’attenzione e ancora una volta i portacolori del Mincio Chiese si sono messi in evidenza.

Tra i G5 vittoria di Leonardo Mai e quarto posto di Mattia Araldi nella specialità dell’omnium mentre l’esordiente Nicolò Belli ha colto la quarta piazza nel Tempo Race.

Giovedì sera, nella notturna che si è disputata a San Donà di Piave (Ve), Gianluca Cordioli delle Trevigiani Energiapura ha dato vita con il compagno di squadra Matteo Zurlo ad un gesto atletico di alta scuola e soprattutto di grande sportività. I due si sono posti a fare l’andatura nella parte conclusiva del tracciato, riuscendo a lasciarsi il gruppo alle spalle; sul rettilineo d’arrivo l’elite di Volta Mantovana ha dato strada a Zurlo che è andato a cogliere il successo mentre lui si è piazzato al 2° posto.