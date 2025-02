Guidava sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, ritirata la patente

CURTATONE Era stata fermata per un normale controllo alla circolazione stradale lo scorso 27 dicembre dai Carabinieri della Stazione di Curtatone. Lei, una ragazza 23nne del luogo, invitata dai militari si era sottoposta agli esami tossicologici.

Nei giorni scorsi sono arrivati gli esiti degli accertamenti: la ragazza è risultata positiva alle sostanze stupefacenti del tipo cannabinoidi. Per tale motivo i Carabinieri hanno proceduto al ritiro della sua patente di guida, ed il conseguente deferimento all’Autorità Giudiziaria per aver condotto un veicolo in stato di alterazione psico-fisica derivante dall’uso di sostanze stupefacenti.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e l’eventuale colpevolezza del soggetto dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.