MANTOVA I bimbi torneranno a giocare nelle aree giochi e chi prende il reddito di cittadinanza si rende utile alla comunità. Dal 3 giugno si aprono», annuncia il sindaco Mattia Palazzi. L’amministrazione, nel corso della seduta di giunta tenutasi ieri in via telematica, ha dato il via libera al Puc, “progetto utile alla collettività”, che prevede la pulizia e sanificazione delle aree attrezzate destinate all’infanzia presenti nei parchi e nei giardini pubblici della città, da parte di un selezionato gruppo di cittadini che beneficiano del reddito di cittadinanza.

I beneficiari sono infatti tenuti a svolgere, per almeno 8 ore settimanali, progetti utili per la comunità del comune in cui risiedono. Responsabile dei Puc è il Comune, che li può attuare in modo autonomo oppure in collaborazione con altri soggetti pubblici o enti del terzo settore.

Dal canto suo l’assessore al welfare Andrea Caprini: «I servizi sociali hanno raccolto immediatamente l’idea lanciata dal sindaco perché questa azione coniuga il diritto dei bambini a ritornare alla normalità e poter giocare all’aperto, però garantendo condizioni di assoluta sicurezza come prescritto dai protocolli sanitari. Da altro lato è un modo concreto per riattivare e includere nella comunità i cittadini aiutati dallo Stato tramite il reddito di cittadinanza». Il progetto sarà coordinato dall’associazione Libra onlus e si estenderà su 52 spazi attrezzati per bambini. Nei prossimi giorni le assistenti sociali dell’ente selezioneranno un gruppo di 20 o 30 unità.