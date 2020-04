Coronavirus, Bankitalia “Per le imprese anche trasferimenti diretti”

ROMA (ITALPRESS) – “Una parte delle perdite subite dalle imprese non sara’ recuperabile e non tutti i debiti (assistiti da garanzie pubbliche) accesi per far fronte alla crisi saranno immediatamente ripagati al termine dell’emergenza sanitaria. Ne risentiranno la leva finanziaria delle imprese, la loro vulnerabilita’ e, in ultima analisi, la loro capacita’ di intraprendere gli investimenti necessari ad accelerare la ripresa economica. Questi rischi possono essere contenuti se, compatibilmente con le condizioni generali dei conti pubblici, alla concessione di garanzie si affiancheranno trasferimenti diretti alle imprese da parte dello Stato”. Cosi’ il capo del Servizio Struttura economica della Banca d’Italia Fabrizio Balassone, in audizione presso le Commissioni riunite Finanze e Attivita’ produttive della Camera.

(ITALPRESS).