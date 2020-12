Canneto: scattano due tirocini formativi all’asilo nido comunale

CANNETO Il Comune mette a disposizione due posti di tirocini formativi con il programma “Dote Comune” di Regione Lombardia, sul settore dei servizi sociali e dell’asilo nido. La durata del servizio sarà di tre mesi per ragazzi o ragazze con età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti da svolgersi presso l’asilo nido comunale La Cicogna. Il progetto prevede un impegno di 20 ore settimanali circa. Sono destinatari del programma cittadini disoccupati di età uguale o superiore ai 18 anni, residenti in Lombardia. Non possono accedere al programma i soggetti titolari di pensione di vecchiaia e di pensione anticipata; i soggetti occupati che siano impossibilitati a partecipare alle attività formative e a garantire la presenza quotidiana nella sede operativa per lo svolgimento di 4 ore di attività come previsto dai progetti di tirocinio. Possono partecipare al programma i soggetti percettori di ammortizzatori sociali (Naspi e altre indennità). È previsto un contributo mensile di 300 euro e la certificazione delle competenze acquisite secondo il quadro regionale degli standard professionali di Regione Lombardia. Info: 0376-717021. (pz)