Mantova-Atalanta su maxi-schermo sabato a Campo Canoa

MANTOVA I tifosi che non sono riusciti ad accaparrarsi un biglietto per Mantova-Atalanta potranno seguire i biancorossi dal maxischermo che verrà allestito a Campo Canoa. L’ufficialità è arrivata oggi dopo una riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica con i rappresentanti del Comune. Si erano prese in considerazione varie località del centro (da piazza Sordello a piazza Castello), ma la concomitanza con il sabato di Pasqua, con conseguente prevedibile ondata di turisti, ha fatto propendere per il Campo Canoa, in zona Sparafucile. Una località che vanta dalla sua un’enorme capienza (circa 10mila persone) e che verrà dotata per l’occasione di punti ristoro e bagni chimici. Previsto anche un imponente piano di sicurezza, che prevede l’impiego di personale specializzato. Quella del Comune è una vera corsa contro il tempo, visti i pochi giorni a disposizione per rispettare ogni vincolo. Il maxischermo verrà allestito venerdì o sabato mattina. Un’opportunità in più per chi vorrà celebrare (si spera) la promozione del Mantova in B, anche senza essere allo stadio. E a proposito di altri posti allo stadio, si sta valutando l’eventualità di riaprire la curva Cisa.