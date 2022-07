Il comandante del Norm di Mantova Mario Faiella, promosso Tenente

MANTOVA Giunto nel marzo del 2020, dopo una valida esperienza professionale in Calabria, a comandare il Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia Carabinieri di Mantova, il Sottotenente Mario Faiella, classe 1974, è stato promosso al grado di Tenente dell’Arma dei Carabinieri.

L’Ufficiale, originario di Nocera Inferiore, sta assolvendo i compiti propri dell’incarico che ricopre con impegno e determinazione, non solo fungendo da esempio per i suoi collaboratori, ma anche sviluppando proficue collaborazioni con gli altri reparti dell’Arma.

Il Comandante provinciale, colonnello Antonino Minutoli, si è complimentato con il Tenente per la promozione e per i recenti risultati conseguiti, tra cui la rapida soluzione del grave fatto di sangue occorso lo scorso dicembre a Malavicina di Roverbella, vale a dire l’omicidio di una signora anziana in ipotesi accusatoria da parte del genero e il più recente omicidio stradale di San Benedetto Po.