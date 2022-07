Precipita da un ponteggio: grave un operaio di 57 anni

MEDOLLA (Mo) Un volo di oltre tre metri e la caduta rovinosa al suolo sulla schiena: un operaio mantovano di 57 anni, Fabrizio Bellotti, è ricoverato da ieri mattina in gravi condizioni all’Ospedale Maggiore di Bologna dopo essere precipitato da un ponteggio all’interno della ditta Gambro di Medolla dove lavora. L’uomo, originario di Poggio Rusco ma residente a Ostiglia, è stato soccorso da un cugino, anch’egli impiegato nell’azienda modenese, e anche se è costantemente monitorato dai sanitari del nosocomio felsineo, non sarebbe in pericolo di vita.

L’incidente è avvenuto attorno alle 8: l’uomo stava lavorando su un ponteggio all’interno del reparto dedicato alla realizzazione di cartucce per filtri quando, per cause che sono ancora al vaglio dei carabinieri e dei tecnici della medicina del lavoro, è caduto da un’altezza di oltre tre metri, finendo rovinosamente al suolo battendo pericolosamente la schiena.

A soccorrere il 57enne è stato il cugino, residente a Poggio Rusco e suo collega, che insieme ad altri operai ha immediatamente allertato il 118. Giunti sul posto i sanitari rilevavano che l’uomo era cosciente ma presentava anche lesioni alla schiena di una certa importanza, tanto da rendere necessario il trasferimento d’urgenza all’Ospedale Maggiore di Bologna. Qui le condizioni del 57enne vengono costantemente monitorate anche se l’uomo non sembra fortunatamente in pericolo di vita. Verifiche in corso per stabilire le cause, dal possibile cedimento di uno degli elementi del ponteggio a un mancamento patito dall’operaio. (nico)