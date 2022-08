Calcio Prima Cat. – Parte lo Sporting e lancia la sfida per risalire

Mantova Ferragosto in famiglia, poi inizierà il lavoro vero per tutte le altre squadre mantovane di Prima Categoria. Se la scorsa settimana avevano cominciato a lavorare Porto, Sermide, Gonzaga e Union Team, da domani inizierà il cammino di Serenissima (ore 19) e Sporting (18.30), che anticiperanno di un solo giorno Curtatone (19.30 al Boschetto) e Rapid United (19.30). A chiudere il plotone il Viadana, che si radunerà giovedì alle 19.

La squadra goitese, neo retrocessa dalla Promozione, si presenta come una delle grandi favorite per la vittoria finale in campionato. Ancora assenti Ndiaye, Leorati, Di Benedetto e Ciulla: per il resto tutti a disposizione del nuovo mister Fabrizio Ferrari.

«Dopo la scorsa annata negativa – dice il vicepresidente Federico Salvetti – abbiamo costruito un gruppo di giovani con già una buona esperienza nella categoria, confermando Beschi, Mortara, Gollini, Beduschi e prendendo Pedercini, Alberini e Conigliaro: tutti ragazzi nati tra il 1997 e il 2001. Inoltre ci siamo affidati all’esperienza di altri due new entry, Ndiaye e Sarpong: quest’ultimo è un ragazzo del paese, un graditissimo ritorno che finalmente si è concretizzato, dopo qualche anno in cui non eravamo mai riusciti ad accordarci per un motivo o per l’altro».

«Tante le squadre che possono essere protagoniste – prosegue Salvetti -: le mantovane Serenissima e Porto hanno sicuramente organici di prim’ordine, ma le bresciane come Nuvolera e Pralboino si stanno rinforzando in modo importante, tanto per fare due esempi. I primi hanno ingaggiato gli Negrello e Casella, ex Castiglione e Castellana, i secondi hanno preso un altro ex biancazzurro come Bravo. E sarà competitiva anche la Bagnolese. Noi siamo fiduciosi e vogliamo fare bene, abbiamo tenuto i nostri giovani, che avranno un anno di esperienza in più in categoria superiore, un ulteriore valore aggiunto per la rosa». (Lg)