Tamburello – La selezione U19 del Piemonte ha vinto il torneo “sperimentale” di Castellaro

Castellaro La rappresentativa del Piemonte ha vinto l’edizione 2022 del Trofeo Sperimentale “Francesco Ferrari” per formazioni Under 23 che si è svolto nel mese di luglio sullo sferisterio di Castellaro. In finale, il quartetto piemontese ha superato la Lombardia con il punteggio di 3 a 1 (19-16, 19-17, 12-19, 19-16). Si è giocato in 4 per parte su un terreno di 70 metri per 20, al meglio dei 5 set con parziali ai 19; la battuta doveva superare la riga mediana di almeno 4 metri. Una formula che ha reso il gioco più snello e gli scambi più veloci. Da sottolineare la perfetta macchina organizzativa predisposta dai dirigenti del team locale, a partire dall’esperto Mario Bellini. Quella che si è appena conclusa è stata la nona edizione del quadrangolare interregionale che ha avuto come protagoniste le selezioni Under 23 del Piemonte, della Lombardia, del Veneto e del Trentino, e che ha messo in mostra i futuri campioni di questa disciplina. Alla cerimonia di premiazione erano presenti il presidente regionale Fipt della Lombardia, Enzo Cartapati, il presidente del Pasino E. Guerra Castellaro, Arturo Danieli, e il patron della manifestazione, Francesco Ferrari.