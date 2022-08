Calcio Serie C – Sudore e sacrificio: Vincenzo Silvestro si tiene stretto il Mantova

Mantova Il calcio a volte è davvero strano. Corre talmente veloce, cambia così rapidamente, che un ragazzo di appena 24 anni, per regolamento, viene considerato “vecchio”. E’ il caso di Vincenzo Silvestro, e tanti altri. Il terzino felsineo (fresco di compleanno) si appresta a vivere la sua quarta stagione con la maglia del Mantova, la terza consecutiva, dopo la parentesi al Rimini. E non era scontato. Il terzino sinistro, così come lo ha definito mister Corrent, considerato che non è più una quota, al termine della scorsa stagione, nonostante la scadenza del contratto fissata per il giugno 2023, poteva rientrare nella lista dei possibili partenti, ma non è stato così. Poi l’inizio del ritiro a Storo e Corrent aveva già ben chiare le idee su come utilizzare il giocatore, che si era fatto apprezzare tanto fin dai tempi di Morgia. Anche per lui lo scorso anno non è stata una stagione semplicissima. Comunque in linea con il resto della squadra, compresi altri giocatori esperti, chiamati anche loro a tornare su certi livelli.

“Gatto” Silvestro è pronto a cambiare registro e lo ha già dimostrato nelle prime tre uscite di questa pre season. Fisico asciutto, sembra aver già trovato la condizione migliore per affrontare al meglio il nuovo campionato. Un giocatore che ha imparato ad adattarsi alle evenienze giocando in più ruoli. Con Morgia ha giocato sempre terzino sinistro, facendo la differenza in più di un’occasione in Serie D, ma lo scorso anno si è adattato a giocare come quinto di centrocampo, ma anche in una posizione più avanzata, come esterno d’attacco. Corrent in qualche occasione l’ha posizionato proprio lì, ma sembra preferirlo sulla linea dei difensori. In ogni caso, un vero e proprio jolly. Che possa essere un punto fermo del nuovo Mantova è ancora tutto da vedere. Ad oggi si è alternato con Ceresoli e Darrel, che sono due quote. Sicuramente, vista la sua esperienza, è un leader all’interno dello spogliatoio e potrà dispensare consigli preziosi proprio a chi ha appena messo piede a Mantova. E in squadra ci vogliono anche questi elementi. Detto ciò, va comunque ricordato che il mercato è ancora aperto e può succedere qualsiasi cosa, ma Corrent è stato netto nel commentare il lavoro svolto dal giocatore in queste settimane e sembra avere davvero molta considerazione. Ma anche da parte della società non sembra esserci affatto la volontà di rivedere i rispettivi piani con il giocatore. Non resta quindi che attendere le gare che contano e vedere all’opera il nuovo Mantova per capire se ci sarà spazio per le galoppate sulla fascia sinistra di Silvestro. Ancora un po’ di pazienza. Manca poco.