Il mercatino di Natale raggiunge quota 60mila

MANTOVA Non poteva mancare un bilancio esaustivo in numeri anche del mercatino di Natale, il cosiddetto “Winter Village” di piazza Virgiliana, che come propria eredità ancora per un po’ lascia ai mantovani il diporto del pattinaggio sul ghiaccio.

Le cifre arrivano dall’assessorato al commercio, dove in questa edizione 2019 sono stati stimati circa 60mila visitatori. Complessivamente, una implementazione del giro d’affari che gli stessi operatori quantificano attorno al 10% in più rispetto a quello dell’anno scorso. A conforto delle stime in via Roma considerano che la stessa pagina Facebook dei mercatini natalizi è passata da 18.000 a 35.000 follower. «Molti espositori hanno già chiesto la riconferma per l’anno prossimo», dichiara con soddisfazione il vicesindaco Giovanni Buvoli, delegato alle attività produttive.

Ma è lo stesso vicesindaco anche a respingere le censure circa il decentramento del pubblico a causa dello spostamento dei banchetti in piazza Virgiliana, anziché nelle vie del centro: «Non so chi si sia lamentato – commenta Buvoli – ma in questi giorni ho visto personalmente il centro storico sempre pieno di gente e i parcheggi a ridosso del centro (ma non solo quelli, anche quelli più periferici) tutti sempre pieni».

Nessuna penality poi per il centro storico, a detta dell’amministratore: «Durante tutto il periodo natalizio e per Santa Lucia – spiega il vicesindaco – sono state fatte numerose iniziative in pieno centro finanziate anche dal Comune, e ricordo sempre che le stesse luminarie sono di iniziativa del Comune, e dallo stesso finanziate con 150mila euro. Inoltre i nuovi bus navetta tutti i giorni hanno permesso a più visitatori di arrivare in centro storico», conclude Buvoli.