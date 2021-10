Basket Serie A2 maschile – Casalvieri: “Staff carica per Cantù”

MANTOVA Il miglior avvio di sempre degli Stings, con quattro vittorie in altrettante partite, conduce dritti alla partita con Cantù. Prima dell’inizio del campionato sarebbe stata vista come una prestigiosa tappa di questa stagione, come quelle di qualche anno fa al PalaVerde o al PalaDozza. Oggi, invece, rappresenta una sfida alla pari. Le prime della classe, una davanti all’altra.

«Affronteremo questa partita con grande entusiasmo e motivazioni – afferma il direttore sportivo Gabriele Casalvieri – . Se ci avessero detto che saremmo arrivati alla partita di Cantù da imbattuti, avremmo firmato subito. Quindi dalla parte dei giocatori c’è sicuramente grande carica nel volersi mettere a confronto contro una squadra ambiziosa che fin dall’inizio aveva dichiarato di voler tornare in Serie A. Andremo là per vendere cara la pelle, capire ancora di più il nostro valore e capire cosa dobbiamo fare per migliore ulteriormente per cercare di rimanere in questa zona di classifica».

Cantù è il miglior miglior attacco del campionato (Staff terza) e la quinta miglior difesa (Staff di nuovo terza, ma con il merito non da poco di prendere un numero esorbitante di rimbalzi: 46.1 di media, ben 7 in più della seconda di questa particolare classifica), oltre ad avere il migliore realizzatore del campionato, Robert Johnson, con 21.8 punti di media. Serviranno i migliori Stings: «Penso che siamo una squadra tosta e organizzata, che sta bene insieme – conclude Casalvieri – . Credo che per i tifosi ci sarà grande curiosità, per noi grande motivazione. Insomma, siamo carichi. Cerchiamo di fare una settimana di lavoro per prepararla nel migliore dei modi. Andremo con la giusta dose di serenità perché sappiamo che abbiamo tutto da guadagnare. Sappiamo di affrontare una squadra fortissima e quindi dovremo mettere sul campo la massima determinazione per fare una grande partita».