Al Teatro Sociale lunedì il balletto di San Pietroburgo con “Il lago dei cigni”

MANTOVA Il Teatro Sociale di Mantova ospiterà lunedì 30 dicembre alle 21 lo spettacolo “Il lago dei cigni” che sarà messo in scena dal Balletto di San Pietroburgo con le coreografie e i costumi di uno dei corpi di ballo più famosi al mondo. Sul palco ci saranno, tra gli altri, i solisti Oksana Bondareva e Alexey Popov. Saranno mantenute le coreografie originali di Marius Petipa e Lev Ivanov datate 1895 per tornare all’autentica versione della coreografia creata per il Teatro Mariinsky. Le scenografie si rifanno alla corte Imperiale Russa di quel periodo, inserendo realtà storica e fantasia gotica. L’opera rappresenta la perfetta unione di coreografia e musica, fonte d’ispirazione per molte generazioni di ballerini, oltre che emblema della cultura popolare. Biglietti on line: www.teatrosocialemantova.it, informazioni allo 0376 1974836- 334 1891173.