Il Prefetto Bolognesi al punto informativo della Polizia di Stato

Il Prefetto della provincia di Mantova dott. Roberto Bolognesi nella mattinata odierna, in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, ha fatto visita al punto informativo allestito in Mantova dalla Polizia di Stato nell’ambito della campagna “…questo non è amore” 2025.

Nella circostanza, il Prefetto ha evidenziato come la violenza contro le donne esprima un modo di pensare e agire che non ci appartiene e che deve, pertanto, essere contrastato con diverse modalità di azione, tra le quali anche apposite campagne di sensibilizzazione, come quella odierna della Polizia di Stato realizzata a livello nazionale in tutti i capoluoghi di provincia.