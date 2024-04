In 240 per la mattinata di Street Workout

MANTOVA Libertà, condivisione, emozioni, leggerezza, entusiasmo e tanto altro, queste le coordinate della felicità dello Street Workout, organizzato dalla master trainer Roberta Gemetto e che si è svolto la scorsa domenica a Mantova riscuotendo notevole successo.

Oltre 240 persone di ogni età, in maglietta prevalentemente gialla, si sono riversate nelle vie del centro a tempo di musica trasmessa da una cuffia wireless e accompagnate dalla profonda voce del master trainer e coach guida Maximilian Arcidiaco.

Il percorso prevedeva soste di allenamento in alcune piazze del centro per poter svolgere attività sportive quali Strong Nation, Tabata, Thai fit, Zumba, ritmo do Brasil, dance e pilates.

Il tutto è avvenuto grazie anche alla collaborazione di trainer qualificati come Elisa Panizzi, Jessica Tufano, Katia Farina, Paolo Germiniasi, Gianluca Bonatti, Isabella Santilli, Serena Perobelli, Andrea Pipitone, Maria Silvia Scavazzin, Miguel Passani e Daniela Roncarati.

La realizzazione dell’evento è stata resa possibile anche grazie alla sponsorizzazione di aziende del territorio mantovano che hanno creduto nel progetto: la Voce di Mantova, Pizzikotto, Aido Provinciale Mantova, Avis Equiparata Comunale di Buscoldo, Eco2O, Maison Etoile, Suave Tumbao, Discoteca Mascara, Latteria San Valentino, Ma.Mu Cafè Chez Vous, Leonardo Rizzato photo. Il tutto sotto il patrocinio del Comune di Mantova.

In conclusione dell’evento, dopo un momento profondo ed emozionante gestito sempre dal coach guida Maximilian, i partecipanti hanno potuto condividere un aperitivo presso il Ma.Mu Café Chez Vous.