Inaugurata a Lunetta la nuova scuola primaria Salvador Allende

MANTOVA E’ stata inaugurata questa mattina la scuola primaria Salvador Allende a Lunetta, completamente rinnovata dopo un anno di lavori. Il sindaco Mattia Palazzi, insieme agli assessori Serena Pedrazzoli e Nicola Martinelli, ha partecipato alla cerimonia di apertura, alla quale hanno preso parte anche molte famiglie del quartiere. «L’ambiente, le scuole, i parchi in cui crescono i nostri bimbi fanno la differenza.

Se sono belli, curati, sicuri, anche le relazioni tra le persone sono migliori», ha affermato Palazzi, sottolineando come questo sia un passo importante per tutta la comunità. L’intervento di riqualificazione, finanziato con 1.700.000 euro, di cui 1.611.942 provenienti dai fondi PNRR, ha visto la realizzazione di lavori importanti per l’efficientamento energetico e la sicurezza antisismica dell’edificio. «Abbiamo installato nuovi infissi, un sistema di illuminazione a led e rinforzi antisismici per garantire la massima sicurezza», ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Nicola Martinelli. Durante l’inaugurazione, l’assessore alla pubblica istruzione Serena Pedrazzoli ha presentato il progetto “Sportivamente Insieme”, un’iniziativa che permetterà ai ragazzi dai 6 ai 14 anni di partecipare ad attività sportive pomeridiane gratuite. «Lo sport, come la scuola, è una scuola di vita», ha dichiarato, sottolineando l’importanza di queste attività per la crescita dei giovani. La scuola, che ospita 162 alunni suddivisi in 9 classi, si trova nel cuore del quartiere multietnico di Lunetta, un simbolo di inclusione e dialogo interculturale.