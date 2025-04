Siti Unesco: il sindaco di Sabbioneta ancora a Roma

Sabbioneta Nuova trasferta romana per il sindaco Marco Pasquali, che ha partecipato alla riunione ministeriale sullo stato dei siti Unesco. Presenti il ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, funzionari del Ministero della Cultura, parlamentari e rappresentanti del mondo del turismo. L’incontro ha offerto un ulteriore occasione per riconoscere il valore che i siti Unesco rivestono sia per l’Italia che per il mondo intero, cercando di individuare le migliori strategie per stimolare le comunità locali a conoscere il luogo in cui vivono e a valorizzarlo. «Solo unendo gli sforzi tra i vari livelli istituzionali – afferma Pasquali – è possibile far sì che l’avanzamento nella gestione del territorio e dei servizi vada di pari passo con la tutela e la conservazione di un patrimonio importante come quello di Sabbioneta e di Mantova». Il Comune virgiliano era rappresentato per l’occasione dall’assessore Alessandra Riccadonna e dal vice sindaco Giovanni Buvoli. Mantova e Sabbioneta hanno messo in luce gli sforzi fatti in questi anni per rendere sempre più vivo il loro patrimonio, soprattutto con l’attività che coinvolge le scuole e quindi le nuove generazioni, che domani saranno chiamate a conservarlo e valorizzarlo. Un percorso ancora lungo e impegnativo, «perché non sempre la comunità è consapevole dell’importanza del posto in cui vive», sottolinea il sindaco di Sabbioneta.

Ugo Boni