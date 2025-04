Basket B Int. Play in Gold – Gli Stings sfidano Oderzo nella Tea Arena a “porte chiuse”

Curtatone Gli Stings scendono in campo oggi alla Tea Arena per affrontare la Calorflex Oderzo nella terza giornata di ritorno dei play-in (palla a due ore 18). Si tratta della prima delle due gare casalinghe che la formazione mantovana dovrà disputare a porte chiuse, per effetto della squalifica inflitta dal giudice sportivo (la seconda sarà contro Monfalcone). Un’assenza pesante, quella del pubblico, che però non deve distrarre la squadra in piena corsa per i play off. E che arriva a questo appuntamento forte del successo esterno ottenuto settimana scorsa a Rubano contro la Virtus Padova al termine di una partita intensa e combattuta. Dall’altra parte, Oderzo è reduce dal successo casalingo (67-66) contro Iseo, risultato che conferma la pericolosità della squadra trevigiana, staccata di due punti in classifica. All’andata, nella Marca, i biancorossi avevano espugnato il parquet avversario con un convincente 75-60, ma nessuno in casa Stings ha intenzione di sottovalutare l’impegno. «Anche se dovremo giocare senza il nostro pubblico, sul campo sarà comunque una gara importantissima per il nostro cammino verso i play off – spiega il tecnico argentino Pablo Romero -. Possiamo considerarla una sorta di finale, e sono convinto che anche per Oderzo valga lo stesso discorso. Loro sono una squadra solida, ben allenata, con diverse armi offensive, soprattutto nel tiro da tre punti, e un ritmo di gioco molto elevato. All’andata siamo riusciti a imporci con autorità, ma per riuscirci di nuovo dovremo giocare con grande concentrazione, determinazione e disciplina tattica».