Una Bmw X1 a fuoco sull’Autobrennero tra Mantova Sud e Mantova Nord

MANTOVA Attorno alle ore 15 di ieri, i Vigili del Fuoco di Mantova sono intervenuti lungo l’autostrada del Brennero, in quanto all’altezza del chilometro 261 in direzione nord, tra i caselli di Mantova Sud e Mantova Nord, una Bmw X1 aveva preso fuoco.

Sul posto è giunta un’autobotte grazie alla quale è stato possibile spegnere il rogo che aveva avvolto il mezzo, che si trovava sulla corsia di emergenza poiché il conducente, una volta resosi conto che l’auto aveva dei problemi, aveva fatto in tempo ad accostare.

Non si segnalano feriti. Il recupero del mezzo bruciato è stato effettuato dal servizio Soccorso stradale Piadena con sede a Castiglione e San Giorgio Bigarello.