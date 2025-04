Casaleone, riflettori accesi sull’edizione 2025 della Festa dell’Asparago

CASALEONE Pronti ad accendersi i riflettori a Casaleone (Vr) sull’edizione 2025 della Festa dell’Asparago che si terrà da domani, venerdì 4, a domenica 6 aprile. La prestigiosa vetrina dedicata ad uno degli alimenti principi della tradizione enogastronomica scaligera vedrà impegnati dietro le quinte i responsabili ed i volontari della Pro loco Carpanea che possono contare sulla collaborazione del Consorzio Valorizzazione dell’Asparago di Verona. Inoltre la manifestazione disporrà del patrocinio del Comune di Casaleone, della Provincia di Verona, dell’associazione “Le Terre Piane”, della Camera di Commercio di Verona e del Consorzio Pro Loco Basso veronese. Il quartier generale della festa sarà allestito ancora una volta in piazza della Pace e sulla piastra polivalente. Molti saranno i momenti che contribuiranno, oltre alla degustazione dei vari piatti proposti dallo stand gastronomico che avranno ovviamente come protagonista questa pianta erbacea che in terra veronese è divenuta un’eccellenza, a rendere ancor più coinvolgente e prestigioso il tutto. Tra questi si ricorda il convegno che si terrà domani a partire dalle 18 nella sala consiliare del Comune di Casaleone. Il tema che verrà affrontato per l’occasione sarà “Verona: Terra di Asparagi” e tra i relatori vi saranno Enzo Gambin, direttore dell’Aipo Verona; Marta De Luca, nutrizionista; Attilio Saggiorato, e l’esperto di comunicazione Michele Pigozzo. A coordinare i vari passaggi dell’incontro sarà Stefano Cantiero mentre sono prevista in sala le presenze dei rappresentanti delle associazioni veronesi di categoria come: Coldiretti, Cia, Confagricoltura e Copagri.

Altro appuntamento di sicuro interesse si terrà domenica 6 aprile ovvero l’escursione “I sentieri della Fede” che prevede esperienze sensoriali di benessere per l’anima e il corpo con gli alimenti protettivi della salute della persona. Il ritrovo dei partecipanti di questa iniziativa avverrà alle 10 in piazza della Pace a Casaleone mentre alle 10.30 prenderà il via l’escursione sul campo che sarà predisposta grazie ad un servizio pullman allestito dalla Pro Loco Carpanea. In tale occasione si andrà a visitare le aziende della valle, i produttori dell’Asparago di Verona. Nel pomeriggio, dopo il pranzo proposto con piatti a base di asparagi avverrà la seconda parte dell’escursione ovvero sempre in pullman si visiteranno le antiche Pievi dell’XI secolo di Gazzo Veronese. Il tour si concluderà con la visita alle cantine Gorzoni, Linea Crepuscolo di Villimpenta con degustazione del

lambrusco accompagnato dall’assaggio di salumi e formaggi locali. Il costo della partecipazione a questa iniziativa sarà di 35 euro e le prenotazioni dovranno essere fatte telefonando al 335 2510947 oppure inviando una mail all’indirizzo: enricaclaudiadefanti@gmail.com. Tutti sono invitati a partecipare all’evento.

Paolo Biondo