Basket Serie A2 – Visconti: “Pompea, che gioia vincere il derby. Ora sotto con Piacenza”

Mantova A metà della settimana, l’eco dell’impresa Pompea all’Agsm Forum di Verona è ancora forte, come è giusto che sia. Anche se inizia a lasciare spazio, ovviamente, al focus sull’insidiosa partita di domenica alla Grana Padano Arena contro l’Assigeco Piacenza. Sfida tra “le due rivelazioni del campionato”, come l’ha definita il consigliere d’amministrazione Paolo Cenna. L’euforia è alta, e i 40 minuti del derby hanno lasciato tutti ampiamente soddisfatti. Sono tutti felici, ma forse c’è uno che è un po’ più felice degli altri: Riccardo Visconti, l’ex di turno con un passato alla Scaligera non proprio idilliaco.

«Il fatto di essermi dovuto fermare qualche settimana non mi ha fatto nascere nessuna paura di prendere altre botte alla testa – afferma Visconti – . Con Ravenna ero carichissimo e con tanta voglia di tornare. Sono felice di aver disputato due partite così. Sono felicissimo per il risultato ottenuto “di squadra” a Verona. Per quanto possa essere stata una soddisfazione per me, però, mi piace guardare alla prestazione collettiva, e noi siamo andati a vincere a Verona quella che di fatto era una finale per poter accedere alla Coppa Italia. Abbiamo avuto una bella faccia tosta, non abbiamo avuto paura di niente e siamo stati molto uniti. Siamo soprattutto stati cattivi, ovviamente agonisticamente parlando. Concedere così pochi punti in casa loro non è assolutamente facile. Noi dobbiamo essere questi, perché abbiamo dimostrato ancora una volta che, mettendoci questo spirito, possiamo giocarcela con tutti. Ora Piacenza, che è una squadra diversa rispetto all’andata. L’innesto di Mike Hall non è certamente di second’ordine, e l’ultima prestazione dimostra quanto impatto possa avere. Dobbiamo approcciarla come le recenti partite, cattivi e senza paura».

Nel frattempo, ieri nell’ambito del progetto Stings@school, proprio Riccardo Visconti, Tommaso Raspino, l’assistant coach Stefano Purrone e il team manager Danio Nespoli, hanno presenziato all’Istituto Comprensivo Mantova 2 “Sacchi”, coinvolgendo circa 510 studenti, che hanno potuto interagire con i biancorossi con domande, curiosità e foto di rito.