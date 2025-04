Basket serie A2 f – MantovAgricoltura in giornata storta. Il ko con Bolzano può costare il primato

Mantova Brusco stop interno per il MantovAgricoltura, che al PalaSguaitzer cede 55-69 contro un’Alperia Bolzano intensa, aggressiva e concreta, capace di mettere alle corde la capolista soprattutto con un devastante terzo quarto. Fallito il primo match ball per garantirsi il primato in regular season. Udine ha infatti piegato Ancona e raggiunto le biancorosse in vetta, poi c’è Matelica a -2: tutto si deciderà all’ultima giornata di regular season. San Giorgio è in vantaggio negli scontri diretti e quindi con il primo posto potenzialmente in mano, ma la trasferta a Ragusa si preannuncia tutt’altro che semplice. Che fosse una gara complicata lo si era intuito fin dai primi possessi, con Bolzano che impone subito il proprio ritmo e si affida a una Manzotti in grande serata (26 punti). Le ospiti chiudono avanti i primi due quarti (14-19, 32-39) contro una formazione sangiorgina priva di Fietta e meno lucida del solito nella gestione offensiva. La ripresa è quella che segna il destino del match: le ragazze di coach Logallo vanno letteralmente in blackout nel terzo periodo, segnando appena 6 punti contro i 17 delle avversarie, che scavano il solco decisivo. Il MantovAgricoltura prova a reagire nell’ultimo quarto, ma l’intensità fisica delle altoatesine impedisce qualsiasi rimonta. Solo Fusari (16 punti) riesce a trovare continuità in attacco, mentre Ramò e Orazzo alternano buone giocate a momenti di difficoltà. La battaglia a rimbalzo vede prevalere Bolzano (38 a 33), trascinata sotto le plance da Vaitekunaite (13 rimbalzi), mentre Schwienbacher orchestra bene l’attacco con 5 assist. Numeri alla mano, il 10/30 da due e il 6/23 dall’arco condannano le biancorosse, apparse meno fluide del solito anche per via dell’assenza in regia di Fietta. A pesare, anche le 16 palle perse e la difficoltà nel trovare vantaggi contro la difesa fisica delle ospiti.

Ora testa alla trasferta di sabato prossimo a Ragusa: per mantenere il primato in classifica, servirà una prestazione ben diversa, ma la certezza è che con una vittoria il primo posto sarebbe comunque assicurato. E con esso il vantaggio del fattore campo nei play off.