MANTOVA Si comunica che, in ottemperanza alle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CODIV-19 (corona-virus), il Complesso Museale Palazzo Ducale di Mantova resterà chiuso al pubblico per l’intera settimana dal 24 febbraio al 1° marzo 2020. La riapertura degli ambienti museali è attualmente prevista per martedì 3 marzo, salvo ulteriori disposizioni in merito.