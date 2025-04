Il treno parte sotto il naso dei pendolari. Ancora proteste sulla Mantova-Piadena

Bozzolo Il treno che parte sotto il naso dei pendolari appena arrivati in stazione: questa la disavventura vissuta da alcuni viaggiatori della linea Mantova-Bozzolo-Piadena e segnalataci da uno di loro. Episodio che, peraltro, è avvenuto altre volte in passato.

Provando a essere ottimisti si può dire che gli imponenti lavori di ammodernamento della linea ferroviaria che da Mantova arriva a Piadena via Bozzolo porteranno dei vantaggi ai viaggiatori; per ora, purtroppo, le segnalazioni di disservizi continuano ad arrivare. La segnalazione che raccontiamo oggi ci arriva da una utente di Spineda che, quasi ogni giorno, utilizza la linea per recarsi dal nipote in quel di Milano: l’utente ci ha riferito di essersi recata da Bozzolo a Piadena utilizzando il pullman che è stato messo a disposizione; l’arrivo in stazione a Piadena sarebbe avvenuto in perfetto orario ma, una volta arrivati in stazione, la donna e gli altri viaggiatori si sono visti partire il treno davanti agli occhi restando, di fatto, appiedati.

«Una scena fantozziana – protesta l’utente – sulla quale non sappiamo darci alcuna spiegazione. Del resto nessuno ci aveva spiegato perché la stessa cosa fosse successa la settimana scorsa, lasciando anche in quel caso appiedati sia me che gli altri viaggiatori». Evidentemente esiste un problema di comunicazione tra la stazione e il servizio dei pullman. Che dovrà essere risolto abbastanza rapidamente.

Rosario Pisani