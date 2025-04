Sfide a colpi di incipit per la decima edizione del primo talent letterario itinerante per aspiranti scrittori

MANTOVA Il primo talent letterario itinerante dedicato agli aspiranti scrittori quest’anno compie 10 anni e approda per la prima volta a Mantova. Due gli appuntamenti in programma: sabato 12 aprile alle ore 16 alla Biblioteca Gino Baratta di Mantova e domenica 13 aprile alle ore 16 al Teatro comunale di Gonzaga per la rassegna Centrifuga. Presenta Chiara Pacilli, giornalista e conduttrice tv, accompagnata dalle musiche di Cecilia Lasagno, arpista e cantante a Mantova e da Enrico Messina a Gonzaga.

Incipit Offresi è un format a tappe: la sfida si gioca a colpi di incipit all’interno delle biblioteche e dei luoghi di svago e cultura, ma anche attraverso gare di scrittura nelle più partecipate manifestazioni e letture animate nei mercati: 16 tappe in 9 regioni (Piemonte, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta). L’obiettivo non è premiare il romanzo inedito migliore, ma scovare nuovi talenti, promuovere la lettura e valorizzare le biblioteche come luoghi di partecipazione e di promozione culturale. In 9 anni Incipit Offresi ha scoperto 150 nuovi autori, pubblicato oltre 75 libri e coinvolto circa 11mila spettatori l’anno, 30 case editrici e 85 biblioteche nelle 198 tappe (167 organizzate in Piemonte e 31 in altre regioni) per un totale di 10.200 chilometri percorsi.