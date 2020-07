MANTOVA È stata inaugurata la foresteria di Campo Canoa. Trentadue posti letto per atleti, e non solo, suddivisi in sette stanze, sei con cinque posti letto, una doppia per atleti disabili, tutte colore blu Coni, oltre a un bar con servizio cucina e una sala da pranzo. L’opera è stata finanziata con un milione di euro erogato dal fondo “Sport e Periferie”, istituito dal Governo e promosso appunto dal Coni per realizzare interventi edilizi per l’impiantistica sportiva. “D’accordo con il presidente del Coni Giovanni Malagò, quando la struttura non sarà occupata dagli atleti gli spazi saranno a disposizione dei nostri flussi turistici”, ha detto il sindaco Mattia Palazzi dopo il taglio del nastro, “Gli arredi arriveranno a settembre perché le consegne sono state ritardate, causa Covid. Sempre dopo l’estate metteremo a punto un listino prezzi per la ricettività a costi calmierati, in accordo con il bando”.

I lavori sono stati condotti dalla Db Costruzioni di Campobasso. “Si è trattato di un lavoro complesso”, ha confidato l’assessore ai Lavori Pubblici Nicola Martinelli, “per rispettare i vincoli paesaggisti dell’area la struttura non ha un tetto ma la parte superiore è coperta da un prato verde che la rende invisibile dall’esterno”. Anche la cucina sarà autonoma dalla pratica sportiva perché funzionerà h24. “Dopo la Bike-in, questo nuovo spazio permette di valorizzare ulteriormente la zona con la terrazza che sarà una delle porte principali alla città. Nelle prossime settimane inaugureremo anche il nuovo studentato in via Bonomi e l’ostello a Mantova Hub”, ha annunciato il sindaco. “Abbiamo lavorato per dare valore allo sport della canoa e con lo stesso spirito continueremo a portare avanti il nostro impegno”, ha assicurato Luciano Battù della Lega Navale che ha la gestione della struttura. “Un investimento che va ad arricchire Campo Canoa, conosciuto a livello internazionale per gli allenamenti anche in vista delle prossime Olimpiadi”, ha concluso l’assessore allo Sport Paola Nobis. Sport, quindi, come nuove leva di attrattività turistica per Mantova.