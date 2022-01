Sabbioneta, lavori in vista per la chiesa di San Girolamo di Ponteterra

SABBIONETA – Nuovi restauri in vista per la chiesa di San Girolamo a Ponteterra. Dopo il recupero del presbiterio, la parrocchia sta pensando di riportare al pristino splendore la cappella della Madonna del Rosario. Questa almeno l’intenzione di don Samuele Riva, che nel tempo spera si possa restaurare tutto l’interno della chiesa, una delle più curiose nel pur ricco patrimonio sacro di Sabbioneta.

«In queste settimane – spiega il sacerdote – si stanno ultimando le trattative e i necessari passi burocratici per la vendita della casa che la benefattrice maestra Rina Sereni ha lasciato in eredità alla parrocchia di Ponteterra, affinché servisse a sostenere le opere parrocchiali. In questi anni abbiamo iniziato il restauro interno della chiesa, l’unica parrocchiale in tutta la diocesi di Cremona dedicata a San Girolamo, un santo di grande carattere, assai venerato nel primo millennio cristiano. L’edificio presenta numerose criticità e necessita di interventi ormai non più rinviabili, per evitare guai maggiori».

I lavori eseguiti sinora dimostrano l’originalità e il valore della chiesa, insieme alla necessità di intervenire prima che il degrado diventi irreparabile. «Non appena le operazioni burocratiche saranno espletate e un gettito economico ridarà respiro alle casse parrocchiali, abbastanza languenti, partiremo con un nuovo lotto di lavori – assicura don Riva -, che coinvolgerà la magnifica cappella della Madonna del Rosario, quantomai bisognosa di risanamento».