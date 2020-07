MANTOVA E’ stato inaugurato il nuovo Info Point allo Spazio Culturale Andreas Hofer a Porta Giulia. L’evento si è tenuto sabato 25 luglio a Cittadella. L’inaugurazione è stata accompagnata da una serie di eventi che sono stati organizzati per conoscere la nuova realtà culturale rappresentata dal nuovo spazio dedicato all’eroe tirolese. Durante la serata sono intervenuti il presidente del consiglio comunale di Mantova Massimo Allegretti, il presidente dell’Associazione Porta Giulia Hofer Paolo Predella, la presidente delle guide turistiche abilitate Gam Serena Previti e la rappresentante della Associazione Colline Moreniche del Garda Claudia Morselli. ”Cinque anni fa – ha detto Allegretti – questo spazio non c’era, adesso esiste una realtà che ha un richiamo turistico importante”. Lo spazio culturale “Andreas Hofer Mantova Mito Memoria” è stato aperto il 19 febbraio scorso. Offre ai visitatori una meticolosa e ampia ricognizione delle fonti documentarie e iconografiche, con i cimeli e la preziosa collezione di Martin Reiter che illumina la figura di Andreas Hofer, uomo, personaggio storico e mito, attraverso un percorso fisico e culturale del contesto mantovano in cui si consumarono gli ultimi giorni dell’eroe tirolese. La visita permette di conoscere nuove interpretazioni storiche, politiche e culturali che hanno trasformato Hofer in un simbolo di dialogo tra i popoli, incontro pacifico, arricchimento di conoscenza nella comune casa europea. La serata è trascorsa con l’intrattenimento musicale, le proiezioni e un rinfresco a base di prodotti tipici locali. L’evento era nell’agenda di Mantova Estate del Comune di Mantova.