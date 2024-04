Auto fuori strada, grave una 19enne di San Benedetto Po

SAN BENEDETTO PO Grave incidente stradale quello occorso ieri sera alle porte di San Benedetto Po. Erano infatti da poco passate le 21 quando, lungo la provinciale 413 in località Villa Garibaldi una Peugeot condotta da una ragazza di 19 anni di San Benedetto Po è finita fuori strada. A dare l’allarme sono stati alcuni ragazzi che hanno sentito le urla della giovane incastrata nell’abitacolo. L’auto dopo essersi capovolta più volte era finita in una zona completamente al buio e al di sotto del livello della strada e pertanto gli automobilisti di passaggio non potevano vederla, oltre al fatto che non ci sarebbero stati testimoni diretti dell’incidente. Sul posto oltre alle forze dell’ordine e a una squadra dei vigili del fuoco, è intervenuto il personale del 118 con l’automedica è l’eliambulanza da Brescia. La giovane è stata quindi stabilizzata e caricata a bordo dell’elicottero che l’ha portata agli Spedali Civili di Brescia. La ragazza ha riportato diversi traumi nell’incidente e per questo motivo ieri sera è stata accolta nel nosocomio bresciano in prognosi riservata.