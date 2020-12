Inaugurato il supermercato Md

SAN GIORGIO Inaugurato dal Sindaco Beniamino Borselli, apre oggi i battenti lo store MD a San Giorgio Bigarello, l’8° in provincia di Mantova su 141 in Lombardia. Sei i nuovi assunti – che si aggiungono ai 15 già impegnati nel vecchio store – per la gestione del punto vendita situato in Via XXV Aprile angolo Via Levi

Lo store si estende su una superficie di vendita di quasi 1.200 m2, oltre a un parcheggio per 145 posti auto, e si rivolge a un bacino d’utenza potenziale di oltre 34.000 persone.

Lo store di San Giorgio Bigarello è il secondo aperto in Lombardia in pochi giorni ed è tra i primissimi in cui fa il suo esordio un servizio pensato soprattutto in vista delle prossime feste: “MD Cucina per te”, take away di alta gastronomia a base di piatti tipici della tradizione natalizia declinati sulle tipicità locali. Un servizio innovativo, disponibile dal 10 al 31 dicembre, pensato per semplificare la vita e rendere pranzi e cene di famiglia – per quanto rigorosamente contingentate – unicamente un piacere conviviale.

Sempre alle feste è dedicato il primo Catalogo Natale MD che sarà disponibile sul punto vendita di Venegono e on line. In 56 pagine, stampate su carta certificata FSC che deriva da foreste gestite in maniera responsabile, l’azienda racconta il meglio della sua offerta per il periodo natalizio, e grazie al QR code l’intero mondo MD è a portata di click.