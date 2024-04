“Job Week”, le settimane dedicate al lavoro giovanile in una fitta serie di appuntamenti su tutto il territorio

MANTOVA Soprattutto dopo il Covid, è forte il tema del posto di lavoro come luogo dove stare bene. Il Comune di Mantova è in prima linea sul tema con la presentazione del programma di “Job Week”, organizzata dalla Rete Informagiovani Mantovana, a favore del lavoro giovanile. Le Job Week sono l’evento che Anci Lombardia e Regione Lombardia programmano annualmente per dare il ritmo alla ricerca di lavoro dei giovani, ma non solo. Anche quest’anno la rete informagiovani mantovana risponde compatta con un ricco programma per arrivare il più possibile a tutte le persone che in questo periodo (o prossimamente) si affacciano alla ricerca di lavoro. «Sono due i temi che svilupperemo nell’evento del capoluogo – parole dell’assessore alle politiche giovanili, Alessandra Riccadonna – la ricerca di un posto di lavoro come luogo dove stare bene e anche la creazione di un curriculum vitae adeguato, insegnando a raccontarsi correttamente». La settimana si svolgerà dal 13 al 23 aprile nei Comuni di Curtatone, Gonzaga, Mantova, Ostiglia, Pegognaga, Poggio Rusco, Porto Mantovano, San Benedetto Po, San Giorgio Bigarello, Sermide e Felonica, Suzzara, Viadana e Ambito Alto Mantovano. A Mantova, nello specifico, è dedicata la giornata del 16 e 17 aprile con l’inaugurazione di uno Sportello Informagiovani (16 aprile, dalle ore 17) al Baratta, (dove verranno riqualificati spazi che saranno dedicati al mondo giovanile). A seguire il 17 aprile saranno ospitati, nella stessa sede, due laboratori presso la Sala Peppino Impastato. Gli eventi in presenza permetteranno ai partecipanti non solo di approfondire argomenti come la redazione di un cv efficace, il colloquio di lavoro, ma anche in incontrare direttamente tante realtà che assumono, di mettersi in gioco, di testare direttamente la capacità di relazionarsi con i selezionatori, «che è alla base di una ricerca di successo», spiega Alessandro Guastalli, assessore al welfare del comune di Suzzara . Si parlerà poi di formazione, verranno premiati i laureati di due Comuni, ci saranno libri, laboratori e tanto altro. «Per l’occasione – spiega Arianna Ansaloni, coordinatore della rete IG- sarà lanciato anche un podcast dedicato». Molti eventi sono a prenotazione obbligatoria.

Antonia Bersellini Baroni