La filiera MantoGrano sbarca nella grande distribuzione con il sacchetto da chilo

MANTOVA – Un formato nuovissimo, un design completamente rinnovato e la possibilità, per i consumatori, di poter acquistare con enorme facilità le farine del progetto. La filiera “MantoGrano” sbarca ufficialmente nella grande distribuzione e, all’interno dello Spazio Workshop della Fiera Millenaria, ha presentato il nuovo sacchetto da chilo della farina “Uno Gonzaga”, che a partire dalla metà di ottobre sarà disponibile presso i supermercati Tosano: «Lo sbarco nella Gdo – spiega il presidente di Confagricoltura Mantova, Alberto Cortesi – è una scelta che abbiamo preso nell’ottica di permettere ai consumatori di poter acquistare con maggiore semplicità le nostre farine. MantoGrano è l’unica filiera al 100% made in Mantova, garanzia di sostenibilità, salubrità e caratteristiche nutrizionali uniche, preservate grazie al processo produttivo a bassa raffinazione. MantoGrano – conclude Cortesi – è composto dai nostri produttori, che lavorano con la massima cura il grano, dai centri di raccolta Albaverde e Agricastello, che lo stoccano, e da Molino Magri, che lo lavora e lo trasforma in farina. Il consumatore ha a disposizione dunque un prodotto unico, sano e sicuro, interamente proveniente dal nostro territorio. Una filiera della quale andiamo fieri, ora raggiungibile ancora più facilmente».