Ciclismo Giovanissimi – Beatrice e Maria, a Ghedi vincono le “quote rosa”

GHEDI (BS) Si veste di rosa la spedizione mantovana in quel di Ghedi, dove ieri è andata in scena la kermesse dedicata alla categoria Giovanissimi. La pattuglia virgiliana come al solito ha conquistato un ricco bottino di podi e piazzamenti, e sul gradino più alto sono salite due ragazze, Beatrice Costa del Mincio Chiese nella G3 e Maria Acuti dello Sporteven nella G6. La giovane atleta di Piubega si è posta alle spalle avversarie assai agguerrite confermando con questo alloro l’ottimo momento di forma che sta attraversando. Diverso il copione per quel che concerne la gara dell’atleta di Ostiglia: la sfortuna, come in altre occasioni in questa stagione, ha cercato di giocarle un tiro mancino; Maria, infatti, è rimasta coinvolta in una caduta nel finale della corsa, ma con grande volontà e determinazione ha trovato la forza per tornare in sella e tagliare il traguardo al 4° posto assoluto, prima nella classifica femminile.

Le vittorie di Beatrice e Maria hanno dunque coronato un’altra giornata trionfale per i baby virgiliani. Sul podio, al termine della kermesse bresciana, sono saliti anche Federico Rezzaghi del Mincio Chiese, 2° nella G5, Viola Mazzola del Ciclo Club 77, 2ª nella G2, e Giovanni Busca, ancora del Ciclo Club 77, 2° nella G3. Il quadro della giornata, per quel che concerne le gare svoltesi a Ghedi, si completa con i seguenti piazzamenti: 4° posto di Gianfilippo Ghidini del Mincio Chiese nella G6, quinti Nicolò Belli del Mincio Chiese nella G3, Mattia Fioretti del Mincio Chiese nella G4 e Manuel Trivini Belli del Ciclo Club 77 nella G6.

Buoni piazzamenti, ma stavolta nessun podio, sono arrivati anche dagli esordienti e dagli allievi del Mincio Chiese: entrambe le formazioni gialloblù erano impegnate a Bibano, in provincia di Treviso. Tra i più giovani segnaliamo il 7° posto di Kevin Lanzarotto, mentre Angelo Monister ha chiuso 5° tra gli allievi.