Gola (Confcommercio): ok al parcheggio. Resta l’arredo urbano

MANTOVA «Una buona notizia sul fronte dell’accessibilità e fruibilità del centro storico, un tema a noi molto caro». È questo il commento di Stefano Gola, presidente cittadino di Confcommercio, alla notizia del nuovo parcheggio del lungolago Gonzaga, che metterà a disposizione 232 posti auto tra la fine del 2021 e i primi mesi del 2022. «Un intervento atteso da tempo – spiega – che si va ad aggiungere al potenziamento dei due parcheggi di interscambio di campo canoa e Palazzo Te collegati al centro con le navette gratuite». Tuttavia per Gola manca il secondo auspicato tassello mai realizzato: «Il piano dell’arredo urbano, fondamentale per la riqualificazione e il rilancio del centro storico. Il piano dell’arredo era uno dei punti del programma di mandato del sindaco Palazzi: in questi anni il Comune ha fatto tante cose, lo riconosciamo. Ora auspichiamo fortemente che l’arredo urbano diventi la priorità numero uno della prossima amministrazione».