Calcio dilettanti, l’amichevole – Il Casalromano supera il Castiglione “2”

CASTIGLIONE Seconda amichevole in meno di 24 ore per il Castiglione che, dopo il successo per 1-0 sulla Castellana targato Maccabiti, ieri mattina ha dato spazio alle giovani seconde linee ed è stato battuto 3-1 da un ottimo Casalromano, che si è quindi confermato dopo il 5-0 rifilato al Porto nella prima uscita. I rossoblù sono partiti bene con la rete di Mangili, al 2’, su assistenza di Ghirardi, poi i ragazzi di Franzini hanno ribaltato il risultato. Grechi prima ha messo a referto gli assist per i gol di Galante (28’) e Sene (33’), poi ha trovato il sigillo personale ad inizio ripresa (49’). Il Castiglione tornerà in campo domenica a Bedizzole per la prima gara ufficiale di Coppa Italia, mentre il Casalromano effettuerà giovedì un altro test contro l’Offlaga.

Un po’ di cronaca. Al 2’ passa subito il Casti: bella iniziativa sulla destra, sponda di Ghirardi per Mangili e sinistro all’angolino per l’1-0. Al 5’ Conigliaro per Boufarouij: palla a lato. Al 13’ combinazione Sene-Zaglio con quest’ultimo che incrocia troppo da buona posizione. Al 28’ Grechi pesca in profondità Galante, che firma il pari. Al 33’ é Sene a sfruttare l’assist basso di Grechi per il sorpasso Casalromano. Al 44’ ci prova Lalaj da lontanissimo. Al 49’ Sene restituisce l’assist a Grechi: destro potente che trafigge Cavicchioli, 1-3. Al 69’ bella iniziativa di Canziani, ma Hassan spreca.

IL TABELLINO

RETI 2’ Mangili, 28’ Galante, 33’ Sene; 4’st Grechi.

CASTIGLIONE R. Cavicchioli, Bellesi (1’st Mambrin), Daeder (16’st Canziani), Mangili, Bettari (1’st Guagnetti), Cigala, Boufarouij (16’st Hassan), Lalaj (1’st Chiarini), Ghirardi, Conigliaro (29’st G. Cavicchioli), Russo (1’st Narcelli). A disp.: Piccinardi, Salomoni, Cocozza. All.: Manini.

CASALROMANO Carbonari (1’st Garletti), Zaglio, Tonini (16’st Comentale), Nouioura (26’st Donnarumma), Peschiera (26’st Ferrari), Palmiero (26’st De Pietri), Grechi (26’st Barbiani), Brentonico (1’st Nour), Sene, Tarik (16’st Scalvenzi), Galante (26’st Steven). All.: Franzini.