La navetta del Te ha superato quota 100mila

MANTOVA Riga di somma per considerare il gradimento e la bontà del servizio di bus navetta in gestione all’Apam. In particolare l’azienda ha trasmesso all’amministrazione di via Roma i dati relativi all’utenza servita nella notte di San Silvestro, dove il numero di persone trasportate dalla navetta in servizio dal parcheggio del Boma, tra andata e ritorno, ha registrato una capienza complessiva che ha sfiorato quota 3.000.

Positiva anche la navetta che la stessa sera era di spola tra piazzale Montelungo e il centro storico: tra andata e ritorno 2.200 sono stati i trasportati. E positivo anche il consuntivo dello stesso bus dal Te al centro: 105.716 in tutto il 2019, contro i 93.506 del 2018.