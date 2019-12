C’è il bando: il Comune di Castel Goffredo alla ricerca di un agente di polizia locale

CASTEL GOFFREDO – Il Comune è alla ricerca di un agente di polizia locale da inserire nel proprio organico, che vada a sostituire un proprio dipendente che ha lasciato il servizio. Così facendo il Comune intende rimpolpare gli agenti a propria disposizione. Nel frattempo, in chiusura dell’anno, per oggi alle 18.30 è stato convocato l’ultimo consiglio del 2019. Setti i punti all’ordine del giorno. Eccoli: surroga del consigliere dimissionario Anna Magalini, che sarà sostituita dall’ex sindaco Alfredo Posenato. Lettura e approvazione verbali della seduta precedente. Lettura e approvazione del piano triennale delle opere pubbliche. Approvazione del piano alienazioni 2020. Approvazione bilancio di previsione 2020-2021-2022. Revisione perdiodica della partecipazioni pubbliche del Comune. Approvazione del nuovo regolamento per l’erogazione di incentivi economici a favore degli studenti meritevoli ed assegnazione di un premio annuale per la migliore tesi di laurea.