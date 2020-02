Sogliani, mano tesa al civico Hussein Tafla

MANTOVA Gli appelli al civismo del medico pediatra Hussein Tafla sta raccogliendo i primi frutti in termini di dialogo. E chissà, forse anche di alleanze. I moderati di centro animati da Gilberto Sogliani, che già ha annunciato una propria lista autonoma con un proprio candidato sindaco alle amministrative del capoluogo, stanno guardando con interesse al messaggio civico-ambientalista di Tafla, non escludendo nemmeno di potere assegnare proprio a lui la leadership della eventuale intesa – ferma restando la presenza dei due simboli.

«Vedo la disponibilità del dottor Tafla a candidato sindaco con sincera amicizia e simpatia, oltre che con attenzione e interesse. Bisogna infatti unire i civici. Certo, occorrerà confrontarsi sul programma e sulle cose da fare per rendere meravigliosa la nostra città. Nei prossimi giorni ci incontreremo per vedere quello che ci unisce. Dopodiché il 10 febbraio farò una riunione del mio gruppo», commenta Gilberto Sogliani.

Dal canto suo Tafla recepisce la mano tesa e commenta a sua volta: «La cosa mi fa piacere, e ringrazio per la fiducia proposta. Ci incontreremo senz’altro presto».

In alternativa a Tafla, sinora il gruppo centrista aveva contato sul prof. Roberto Zanini, ex primario di cardiologia del Poma e presidente dell’associazione “Ponte dei Mulini”.