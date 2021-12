Calcio Serie C – Mantova, rinviato il turno del 9 gennaio. Si riparte il 16

MANTOVA La Lega Pro ha rinviato il turno di campionato in programma il 9 gennaio. Per il Mantova, dunque, slitta il match contro la Giana Erminio, che doveva disputarsi appunto il 9 gennaio alle 14.30 a Gorgonzola. La decisione è maturata a causa dell’aumento dei contagi da Covid registrato negli ultimi giorni in svariate squadre. Giana-Mantova, come il resto del turno rinviato, verrà recuperata martedì 1 febbraio alle ore 18. Il 2022 dei biancorossi (Covid permettendo) comincerà domenica 16 alle 14.30 in casa contro la FeralpiSalò.