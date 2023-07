Malore all’uscita dalla pizzeria: muore a 40 anni Lorenzo Gastaldi detto Lopez, protagonista della movida cittadina

MANTOVA Si è accasciato appena uscito da una pizzeria, colto da un malore che non gli ha dato scampo. E’ morto così, a soli 40 anni, Lorenzo Gastaldi, ma per tutti era Lopez. La tragedia si è consumata ieri intorno alle 23.30 in piazza dei Mille. Sul posto si sono precipitate ambulanza e auto medica del 118, è stata tentata una rianimazione sul posto ma per il 40enne non c’è stato niente da fare. Lopez era molto conosciuto a Mantova soprattutto per avere gestito alcuni locali della movida cittadina come la Drogheria e in precedenza il Civico 3. Un paio di giorni fa aveva festeggiato il suo 40esimo compleanno suo malgrado da un letto d’ospedale. “Grazie per gli auguri, e domani si torna a casa” aveva scritto sulla sua pagina facebook. Lorenzo “lopez” Gastaldi lascia la compagna e due figli di 3 e 7 anni.