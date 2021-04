Firmato il salva-Corneliani. La produzione resta a Mantova. Esuberi in uscita su base volontaria

MANTOVA Centralità del sito produttivo di Mantova e fuoriuscita del personale su base volontaria: sono i maggiori punti dell’accordo sulla vertenza Corneliani raggiunto oggi al Mise. “In particolare – spiegano le segreterie nazionali di Filctem Cgil, Femca Cils, Uiltec Uil, quelle territoriali dei medesimi sindacati di Mantova e le Rsu aziendali – l’intesa prevede che nella costituenda Newco il sito di Mantova resti il cuore della qualità produttiva delle maestranze e del marchio come vero valore aggiunto della produzione”, che resterà a Mantova. Sono stati infatto confermati tutti gli asset produttivi e occupazionali e non verrà effettuata alcuna delocalizzazione. Quanto ai circa 150 esuberi, è stato “indicato un percorso di ristrutturazione con incentivazione che riguarderà pensionandi e non, in uscita volontaria”. Fino al 30 giugno entrerà in vigore un accordo collettivo aziendale per il riconoscimento di un incentivo all’esodo, e comunque fino al trasferimento alla newco del complesso aziendale si procederà all’utilizzazione dell’attuale cassa integrazione-Covid 2019 e di quella per crisi già in essere. “Adesso vigileremo sull’operato del Fondo Investcorp e sulla corretta applicazione dell’accordo” spiegano ancora i sindacati. È stata proprio Investcorp, con un investimento di 7 milioni di euro, a sbloccare il pacchetto di sostegno da 10 milioni per Corneliani approvato al Mise. Soddisfatto per l’esito della trattativa il ministro pèer lo Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti. “Abbiamo sperimentato – ha detto Giorgetti – un nuovo strumento che prevede l’intervento doveroso dello Stato in alcune situazioni di crisi per quelle aziende che hanno un futuro ma che si trovano ad affrontare crisi legate a momenti difficili come quello che stiamo vivendo”.

I COMMENTI

“E’ stata durissima, in pochi ci credevano. Chi non ha mai smesso di crederci sono state le lavoratrici e i lavoratori Corneliani, i loro rappresentanti sindacali e le istituzioni con loro – ha scritto a proposito dell’accordo ragiunto il sidanco di mantova Mattia Palazzi -. Oggi parte una nuova stagione per Corneliani. Qui, a Mantova”.

“Regione Lombardia – sottolinea l’assessore alla Formazione e Lavoro Melania Rizzoli – da un lato affiancherà azienda e lavoratori per accompagnare il rilancio di Corneliani, dall’altro si impegnerà, attraverso le politiche attive del lavoro, affinché non venga dispersa la professionalità di coloro che non passeranno alla newco stessa. Lavoreremo insieme a tutte le parti – conclude Rizzoli – perché non venga perso neanche un posto di lavoro.

“Una buona notizia la firma dell’accordo per Corneliani con questo assetto. Un risultato raggiunto grazie alla determinazione di tutte le lavoratrici e dei lavoratori, che non hanno mai smesso di lottare. Un risultato raggiunto grazie a loro, all’impegno di tutte le istituzioni, e di tutti i mantovani che si sono uniti alla causa. Da sottolineare anche il grande contributo dell’ex ministro Patuanelli, tramite la creazione di strumenti come il fondo per le crisi aziendali. E un grazie anche alla Viceministra Alessandra Todde che ha seguito da vicino l’accordo a partire dal tavolo mantovano del 21 luglio scorso”, dichiarano i portavoce M5S Alberto Zolezzi e Andrea Fiasconaro.