L’appello da Goito: “No acquisti on line, aiutiamo i nostri commercianti”

GOITO – «Noi ci siamo e siamo pronti per intervenire perché partiamo dal presupposto che nessuno debba restare solo. Come avvenuto nei mesi scorsi, però, riteniamo doveroso, prima di assumere qualsiasi decisione, comprendere quali saranno gli interventi che verranno adottati dal Governo e dalla Regione per evitare sovrapposizioni».

Questo è il pensiero di base delle riflessioni che il Comune di Goito sta compiendo per essere al fianco di coloro che in questo momento stanno pagando maggiormente i disagi determinati dai blocchi decisi a livello nazionale per contrastare la diffusione del coronavirus.

Sul tema il vice sindaco, Paolo Boccola , poi, non nasconde la necessità che si riesca a fare gruppo per individuare le risposte più adeguate. «Al di la degli interventi – fa notare l’esponente dell’amministrazione comunale – che sicuramente adotteremo, come fatto durante il lockdown di marzo e aprile, mi sento di consigliare ai nostri concittadini di porre in essere piccoli comportamenti che potrebbero dare una mano a chi ha bisogno. Nel Dpcm, ad esempio, si raccomandano talune cose che si potrebbero tradurre, ad esempio, a livello locale, pur nella consapevolezza che non sussistono vincoli in tal senso, nel ridurre in questo momento gli acquisti online per prediligere quelli fatti attraverso i negozianti del posto. Proseguendo; visto che non è possibile al momento andare al ristorante per la cena, perché non aiutarlo chiedendogli di fornirvi il medesimo servizio, ma puntando sull’asporto. E via di questo passo. Capisco che non potrebbe bastare – spiega Boccola – ma tanto più siamo capaci di fare gruppo, di fare rete tanto più riusciremo a rispondere alle sfide che questa situazione ci stano costringendo ad affrontare. Ancora una volta, ne sono convinto, dobbiamo lavorare uniti. Ricordo, per chiarezza – afferma il vice sindaco di Goito -, che i progetti e gli interventi anticovid sono su piani diversi; l’uno non preclude l’altro. Per questo i progetti proseguono per la loro strada mentre non mancherà la nostra massima attenzione all’evoluzione della situazione. Per quel che riguarda alcune opere pubbliche mi sembra giusto evidenziare che abbiamo anticipato i tempi per la realizzazione di alcune di queste. Nei prossimi giorni, infatti, partiranno i lavori per la sistemazione dell’intero tratto stradale che collega Sacca a Caliera e al tempo stesso saranno effettuati interventi di riasfaltatura per alcuni tratti di Strada S. Maria».