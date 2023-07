LIGNANO SABBIADORO Puntava al triplete nell’ultima tappa del LVST 2023 della Lega Pallavolo femminile. Dopo le vittorie in Supercoppa e in Coppa Italia, la Stabili Casalmaggiore non è riuscita nell’impresa di vincere anche lo scudetto del Sand Volley.

Un successo a Lignano avrebbe permesso alla società casalasca anche di raggiungere Pesaro nelle vittorie complessive, ma le rosa si fermano a 11. Il quarto posto è frutto di due giornate molto dispendiose, di tre tie-break e del miglioramento delle avversarie in questo ultimo appuntamento. Lo scudetto va alla Vero Volley come nel 2022, allora Monza oggi Milano, al termine di una terza tappa combattuta. Casalmaggiore conferma la stella del beach volley Kozuch, quinta alle Olimpiadi nel 2×2 con la Germania. Ma trova subito delle difficoltà nel girone del sabato. Supera Vallefoglia in due set ma trova disco rosso con Busto, perde in tre set e, per raggiungere la semifinale, è costretta a giocare il tie-break anche con Lecco. Vince 2-1 (15-12, 14-16, 15-13) e conquista la semifinale con Milano. La Vero Volley è l’avversaria che separa Casalmaggiore dalla terza finale e la partita non smentisce le attese. Le due formazioni lottano fino all’ultimo colpo ma sono le milanesi ad imporsi per 2-0 con un doppio 15-13 che permette loro di difendere lo scudetto del 2022. Affrontano Busto ma prima si gioca la finale per il terzo e quarto posto tra Stabili e Vallefoglia. Casalmaggiore vince nettamente il primo set per 15-5, poi perde il secondo e il terzo a 11 e 13 e deve accontentarsi della quarta piazza. Milano vince lo scudetto superando Busto in 2 set.

Sergio Martini