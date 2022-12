Mannarino in piazza Sordello aspettando il 2023

MANTOVA Cresce l’attesa per la notte di Capodanno in Piazza Sordello a Mantova, con il concerto gratuito di Mannarino, per accogliere il 2023 all’insegna della musica d’autore.

Saranno, infatti, le note di uno dei migliori artisti italiani contemporanei, a riscaldare il pubblico della celebre piazza fino alla mezzanotte del 31 dicembre. Erede della grande tradizione di cantautori come Paolo Conte e Fabrizio De André, Mannarino, attraverso la cifra originale del suo lavoro, una rigorosa ricerca musicale e un sound che attinge a ritmi d’Oltreoceano, accompagnerà Mantova nel simbolico passaggio tra il 2022 e il 2023.

Il concerto di Mannarino segna anche il ritorno dopo due anni di stop a causa delle limitazioni in vigore nel 2020 e nel 2021, della musica dal vivo in occasione dell’ultimo dell’anno, in una delle piazze indiscutibilmente più suggestive e belle d’Italia.

L’inizio del concerto è fissato alle ore 22. Si potrà accedere in Piazza Sordello a partire dalle ore 19.30 dal Voltone San Pietro (ingresso aperto fino alle 21.30) e da via san Giorgio. L’accesso di Via Rubens è riservato ai disabili.

A partire dalle 21, Roberto Melotti, dj di Radio Bruno, curerà la selezione musicale di sottofondo per riscaldare l’atmosfera. Tornerà dopo il concerto, da 00.10, con i successi di ieri e di oggi, per cantare e ballare insieme, fino alle 2.00.

Ulteriori informazioni disponibili a questo link: www.mantova-live.it/capodanno-2023-piazza-sordello

Il concerto di Mannarino in Piazza Sordello, organizzato dal Comune di Mantova grazie alla rinnovata collaborazione con Shining Production, è stato fortemente voluto dall’Amministrazione della Città lombarda, che da anni si distingue per la particolare attenzione a una programmazione di eventi musicali e culturali altamente qualitativi.