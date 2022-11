Mantova invasa dai turisti del Natale, pieno in piazza Virgiliana

MANTOVA – Sono arrivati anche da Milano, Como, Piacenza, Treviso oltre che dalle province limitrofe. Erano tanti i visitatori che tra ieri e l’altro ieri hanno affollato i Mercatini di Natale di Piazza Virgiliana nel secondo week end di apertura e che hanno fatto bissare il successo di presenze del primo fine settimana, addirittura superandolo in alcuni momenti. Un continuo via vai di gente soprattutto ieri fin dalla mattinata, e tanti coloro che hanno pensato anche di fermarsi a pranzare ai tavoli dei numerosi punti ristoro e degli chalet. Una pausa tra un acquisto e l’altro. Vasta l’offerta sia per lo shopping natalizio che per la possibilità di scoprire Mantova per i turisti: dai Mercatini parte infatti il trenino che attraversa tutto il centro storico. Tanto divertimento poi con la pista di pattinaggio “BP Factory on ice” dove nel tardo pomeriggio si è potuto assistere allo spettacolare show con Lara Naki Gutmann, campionessa italiana di pattinaggio sul ghiaccio. I Mercatini di Natale sono organizzati dall’Associazione 46100 live e da Green Studio, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Mantova.