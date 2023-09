Le opere di Menozzi e Campagnoli al Creative Lab Mantova

MANTOVA Oggi (venerdì 22 settembre) inaugurano le esposizioni Ten e Gallery 2.0 Young. Incontro con gli artisti Federica Menozzi e Lorenzo Campagnari. Una giovane artista creativa e dieci “pezzi” da esporre (Ten) per raccontare sé stessa e la propria arte negli spazi del Creative Lab Mantova cui si aggiunge un progetto fotografico nella Gallery 2.0 realizzato sempre da un giovanissimo che racconta il nostro tempo e affronta il tema attuale degli incidenti sul lavoro con il progetto fotografico “I segni del mestiere”. Dice di sé Federica Menozzi: ”Prendi l’arte e mettila da parte”. Durante gli studi al Liceo Scientifico, pensavo che “mettere da parte l’arte” volesse dire non inseguire quella strada perchè non porterà a nulla di buono. In verità, non ho smesso nemmeno per un giorno di Fare Arte, anche se a periodi non ci credevo, in fondo sapevo che da gualche parte sarei arrivata…ed eccomi qua a fare Arte per me e portare creatività nella vita degli altri. Lorenzo Campagnari descrive così il suo rapporto con la fotografia:

Questa passione mi accompagna da anni come professionista, perfino durante il periodo di studio. Da anni immortalo tutto quello che mi capita nel mirino e punto sempre a creare una storia, raccontare cercando di mantenere originalità nello scatto senza però tralasciare l’aspetto estetico. Ritengo che La fotografia sia lo strumento migliore, tra i tanti, per lanciare e lasciare messaggi, raccontare verità nascoste e mostrare il mondo.

Il mio sogno? Semplicemente, diventare la versione più autentica e realizzata di me stesso: Lorenzo Campagnari.

Le mostre saranno visitabili, oltre all’inaugurazione oggi dalle 18.30 alle 23, tutti i mercoledì e venerdì dalle 15.30 alle 19.30 fino al 18 ottobre.

L’inaugurazione al Creative Lab è solo l’inizio di un ricco week-end di appuntamenti Fattidicultura.

Domani Santagnese10 Officina Creativa dalle 10.30 ospita la presentazione ed il talk del progetto di CVS Lombardia ETS in collaborazione con Arci Tom “Io dono così: lettere per cambiare il mondo”. Nell’ottobre 2022 a Bergamo 500 giovani volontarie e volontari da tutta Italia si sono incontrati per interrogarsi e produrre 10 “Lettere all’Europa” su queste tematiche: ambiente e vita sulla terra, giustizia e legalità, parità di genere, pace e geopolitica, salute e benessere, investire sul territorio, cultura, cittadinanza e partecipazione, scelte e opportunità, esperienza del dono.

Domenica dalle 16 alle 18, le strade del centro storico si animeranno delle performance dei giovani che daranno lettura a queste 10 lettere scritte dai giovani sul futuro (nostro e loro) nel secondo evento di Io dono così: a voce alta; mettendoci la faccia le giovani e i giovani si prendono la scena e sono protagonisti di una presentazione coinvolgente, partecipata, aperta, per tutti. Dieci luoghi da contaminare con performance, informazione e testimonianza.

Sempre domenica 24 settembre a Santagnese10 Officina Creativa dalle 16 alle 17.30 un laboratorio creativo per i più piccoli a cura di Alkemica. “Naturalmente; formule ed esperimenti per giovani menti creative” Un pomeriggio dedicato ai giovanissimi per progettare, sperimentare, costruire… tra scienza, natura e divertimento. Un laboratorio diffuso per parlare di geografia, biodiversità, ecologia, territorio con tante attività per tutti i gusti.

La partecipazione agli eventi di Fattidicultura, salvo dove diversamente specificato sul programma online è gratuita fino a esaurimento posti; alcuni eventi richiedono l’iscrizione o la partecipazione su invito. È importante consultare il sito www.fattidicultura.it – dove è scaricabile il palinsesto completo – per verificare le modalità di accesso.