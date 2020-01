Dosolo, strade rimesse a nuovo con un intervento da 50mila euro

DOSOLO – Inizio anno con importanti interventi per il Comune di Dosolo, realizzati mettendo in campo le risorse derivanti dall’avanzo di amministrazione – circa 100mila euro in tutto – deliberate in consiglio con la ratifica dell’ultima variazione di bilancio. La parte più consistente è destinata alla risistemazione di alcune strade, i cui lavori sono ormai prossimi alla conclusione, e altri fondi saranno investiti per un mezzo da destinare all’Auser locale e per la realizzazione della Casetta dell’Acqua.

Come prevedibile i lavori di risistemazione e riasfaltatura delle strade comunali rappresentano sempre una voce consistente in un bilancio comunale e anche nel caso di Dosolo non vi è eccezione: dei centomila euro di avanzo di bilancio che l’amministrazione guidata da Pietro Bortolotti metterà in campo in questo primo scorcio di 2020 una parte consistente – praticamente la metà – è destinata a questo utilizzo. Nei giorni scorsi sono infatti partiti i lavori di risistemazione e riasfaltatura di alcune vie individuate come tra quelle che più necessitavano di un intervento, ovvero via Verdi, via Cantone e strada Alberone e, come ci ha precisato il sindaco, i lavori che erano stati temporaneamente interrotti durante le festività natalizie riprenderanno dopo l’Epifania per concludersi nel giro di pochissimi giorni se non addirittura nel corso della prossima settimana.

Un’altra fetta significativa dell’avanzo, circa 15mila euro, è stata destinata all’acquisto di un nuovo mezzo per l’Auser locale: lo stesso Bortolotti ha precisato che l’acquisto è stato già perfezionato ed è quindi questione di giorni l’arrivo del mezzo a disposizione dell’associazione.

Tra le altre voci che saranno interessate dall’utilizzo dell’avanzo vi è la realizzazione della Casetta dell’Acqua: «In questo caso i 9mila euro che il Comune investirà – conclude il sindaco – andranno ad aggiungersi ai 15mila che abbiamo ottenuto grazie a un bando dell’Ambito Territoriale Ottimale. L’installazione della Casetta è prevista per il prossimo mese di marzo».

Nicola Antonietti