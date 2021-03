Lezioni di sessualità: ora anche Fratelli d’Italia contro la preside Pavesi

MANTOVA – L’istituto superiore “Fermi” aveva inviato docenti e studenti delle classi quarte nella giornata di ieri alla prima di tre conferenze sul tema “Educazione all’affettività e sessualità” con le dottoresse Laura Maria Gagliardi, Alessandra Galafassi e Anna Maria Alberini dell’associazione Arcigay.

Già sull’iniziativa si erano indirizzate le critiche del leader dell’opposizione Stefano Rossi. Ora anche Fratelli d’Italia alza gli scudi con una lettera indirizzata all’Ufficio scolastico regionale e all’Ufficio IX A. T. di Mantova.

In essa si evidenzia che il tema dell’“Educazione all’affettività e sessualità” «non è affine ai nuclei tematici principali su cui ruota l’insegnamento dell’educazione civica», e che «l’Associazione Arcigay di Mantova ha una matrice politica e culturale ben nota», come riferito dal suo stesso statuto.

Sul fondamento poi che «la scuola dovrebbe permettere agli alunni di ricevere un insegnamento plurale», Fd’I chiede agli organismi destinatari «che si verifichino i motivi per i quali l’Istituto nella persona del dirigente Marianna Pavesi abbia deciso di affidare l’organizzazione di tali conferenze a un’associazione politicamente schierata».