Trenord: 20 nuovi posti per operatori di biglietteria e assistenza commerciale

MILANO Trenord ha aperto le candidature per individuare 20 nuove figure professionali da inserire nella Direzione Commerciale con mansioni di vendita nelle biglietterie e di assistenza commerciale alla clientela. Le persone interessate possono inviare la candidatura accedendo alla pagina “Lavora con noi” del sito trenord.it entro mercoledì 27 maggio.

La selezione aperta – Sono richiesti: diploma di scuola media superiore, ottima conoscenza della lingua italiana, buona conoscenza dell’inglese, disponibilità a lavorare su turni e nei giorni festivi su tutto il territorio lombardo. È inoltre essenziale una buona padronanza degli strumenti digitali. Completano il profilo ottime capacità comunicative e relazionali per rapportarsi al pubblico.

Attraverso un percorso valutativo, condotto insieme all’azienda da un partner specializzato, verranno selezionati i profili che, dopo un periodo di formazione, entreranno a far parte, entro la fine dell’anno, nell’organico di Trenord che conta oltre 4.000 dipendenti.